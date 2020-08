In tutto 850 persone lasceranno l'isola

AGRIGENTO – La nave-quarantena Azzurra ha attraccato al porto di Cala Pisana, a Lampedusa (Ag). Dopo l’Aurelia, che ieri ha caricato 273 migranti ospiti dell’hotspot, 60 dei quali positivi al Coronavirus, oggi è il giorno della seconda imbarcazione presa a noleggio dal Governo per far effettuare la sorveglianza sanitaria ai migranti che sbarcano in Italia. Secondo quanto è stato reso noto dal Viminale, saranno – fra quelli imbarcati ieri sulla Aurelia e quelli che verranno trasferiti oggi sulla Azzurra – 850 i migranti che lasceranno Lampedusa.

Aggiornamento ore 11: Sulla nave quarantena Azzurra, a Lampedusa, sono stati già imbarcati una quindicina di migranti risultati positivi al Coronavirus. Il padiglione dove i contagiati venivano tenuti in isolamento è stato liberato, dopo che ieri ne erano stati già trasferiti 60. E nell’hotspot di contrada Imbriacola non ci sono più persone infettate dal Covid-19. Sono poco meno di 600 gli extracomunitari che verranno imbarcati sulla Azzurra.