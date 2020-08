Colpo per la porta del Real Siracusa

SIRACUSA – Attraverso una nota ufficiale, il Real Siracusa ha annunciato l’arrivo del portiere Latino

“La ASD Real Siracusa Belvedere comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore, classe 1993, Mattia Latino. Uno dei portieri più carismatici che abbiamo nel siracusano, cresciuto nelle giovanili del Siracusa Calcio, in passato ha indossato le maglie di Enzo Grasso, Sporting Priolo, Palazzolo, Erg e Floridia/Palazzolo lo scorso anno. Il Presidente e tutta la società del REAL SIRACUSA BELVEDERE , augura a Mattia buon lavoro ed augura i migliori in bocca a lupo in vista della nuova avventura”.