Tampone per gli altri iscritti

RAGUSA – Una coppia di soci del Circolo Velicolo di Caucana (Ragusa) è risultata positiva al Covid-19 e in via precauzionale sono state sospese tutte le attività programmate. Uno dei due ha un’azienda con 50 dipendenti nel Ragusano che verranno sottoposti tutti al tampone, così come i soci del club nautico. (ANSA).