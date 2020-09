Il tragico schianto in via Gibilrossa al rientro da una gita

PALERMO – Un giovane motociclista, Francesco Bologna, 21 anni, di Termini Imerese, è morto in via Gibilrossa, a Palermo, in un incidente autonomo. Il ragazzo stava facendo ritorno a casa, insieme ad altri centauri, dopo una gita, quando ha perso il controllo del mezzo. Era a bordo di una Yamaha 1000, una moto che amava e in sella alla quale faceva spesso lunghe passeggiate con gli amici.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire nel dettaglio le dinamica dello schianto. In base a una prima ricostruzione il giovane avrebbe perso il controllo della moto all’altezza di una curva, finendo violentemente sull’asfalto. L’impatto si è rivelato violentissimo e ha provocato gravi ferite interne, al punto da rendere inutile l’intervento dei sanitari del 118.

La notizia ha gettato nello choc amici, conoscenti e appassionati motociclisti come lui. “Ciao caro Ciccio – scrive su Facebook Paolo – non ti dimenticherò mai. Non riesco ancora a crede a quello che ti è successo, ma rimarrai per sempre nel mio cuore”.