Libri, in piazzetta Bagnasco “La tana del serial killer”

La temperatura bollente di questi giorni è sicuramente perfetta per accogliere il prossimo appuntamento con la lettura in piazzetta Bagnasco, organizzato da Mondadori Point in collaborazione con l’associazione “Piazzetta Bagnasco”.

“La tana del serial killer” di Salvo Toscano è, infatti, il “giallo” che sarà presentato alle 18.30 di martedì 1 settembre, dando modo di fare conoscere un’altra delle amate indagini dei fratelli Corsaro attraverso il linguaggio agile e accattivante al quale ha abituato i suoi lettori l’autore,direttore di LiveSicilia. A dialogare con l’autore, martedì pomeriggio, sarà la giornalista Elvira Terranova.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme del DPCM 15/06/20 in materia di misure anticovid. La partecipazione è, come sempre, libera e gratuita.

Il 2 settembre l’autore presenterà il romanzo a Gela nella terrazza di Bosco Littorio (ore 19). Il 3 settembre a Caltanissetta in Corso Umberto I alle 18,30.

“La tana del serial killer” (Newton Compton, 288 pagg., 9,90 euro) è un giallo ambientato in Sicilia e si apre con il macabro ritrovamento di un cadavere mutilato in una grotta a Contessa Entellina, nel Palermitano.