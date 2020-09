In Italia stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva

Si registra un’impennata nei contagi siciliani da Coronavirus. Il ministero della Salute comunica che i tamponi eseguiti sono stati 5.273 (mille in più rispetto a ieri) e ci sono 114 nuovi casi, fra cui 10 migranti in quarantena sulla nave Allegra in rada al porto di Palermo.

La mappa del contagio in Sicilia

Ed infatti Palermo è la provincia con il maggiore incremento (45) seguono Trapani (37, di cui 10 migranti), Catania (14), Messina (11), Enna (23), Caltanissetta e Ragusa (2 ciascuno). Non ci sono nuovi contagi ad Agrigento e Siracusa.



I dati italiani

Sedici morti positivi al Covid nelle ultime ore. E’ il numero più alto delle ultime settimane. I nuovi contagiati sono 1.695, in leggero calo rispetto a ieri. I tamponi sono stati 107.658 (6mila in meno di ieri). Questi i dati del ministero della Salute. Le vittime complessive salgono così a 35.534. I contagiati totali diventano 276.338.



Ricoveri stabili in terapia intensiva

Dopo giorni di continuo aumento, sono stabili nelle ultime 24 ore i pazienti in terapia intensiva positivi al Covid: 121. In crescita i ricoverati con sintomi (1.620, +13) e le persone in isolamento domiciliare (29.453, + 1.181). Incremento anche per gli attualmente positivi (31.194, quasi mille in più) ed i dimessi ed i guariti (209.610, quasi 600 in più). Questi i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. In Lombardia (388) e Veneto (188) il maggior aumento di positivi rispetto a ieri. Nessun nuovo caso, invece, in Molise e Valle d’Aosta.