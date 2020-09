CATANIA – Assembramenti e mancato uso di dispositivi di protezione individuale. Arriva in redazione la lettera di un residente di via Gemmellaro, tra le zone più frequentate della movida catanese. Una segnalazione di quel che accade, la fotografia allegata sembra non lasciare dubbi, nella stretta strada su cui affacciano numerosi locali.

La lettera

“Riuscite a dar voce alla disperazione dei residenti di via Gemmellaro? – scrive. In un momento in cui, tra ordinanze e dichiarazioni del presidente della regione siciliana, il numero dei contagi risale la china, i residenti di questa via sono costretti ad attraversare orde di persone (senza dispositivi anticontagio) per rientrare a casa. Ma in questa città cosa conta di più? Le ordinanze del Presidente o i locali notturni? Il rientro in casa è già un impresa da anni, ma di questi tempi è da farsi con il segno della croce”.