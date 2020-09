Giro di valzer per le amministrative ad Agrigento, con il botto in zona Cesarini. Giorgia Iacolino, già candidata alle Europee con Forza Italia, figlia dell’ex eurodeputato forzista Salvatore, si presenta nelle liste dell’uscente Calogero Firetto, che l’ha anche designata come assessore.

Si spacca Forza Italia

Una spaccatura dentro Forza Italia – la rottura arriva dopo le tensioni tra Iacolino e Riccardo Gallo Afflitto – che porta acqua al mulino del sindaco uscente. Iacolino però scrive su Fcebook che resta in Forza Italia, pur candidandosi in una lista del sindaco contro cui è schierato i l partito. Firetto, oltre alle liste Andiamo Avanti, Rinasce Agrigento, Buongiorno Agrigento, Agrigento Futura e le due liste di appoggio “Onda” e “Noi”, nelle ultime ore ha chiuso una settima lista, denominata “Agrigento Sostenibile”. Con Firetto anche un altro pezzo di centrodestra, Carmelo Pullara, che ha messo in campo le sue liste provocando una spaccatura all’interno degli autonomisti e del gruppo centrista all’Ars.

Gli sfidanti

I due principali sfidanti del sindaco in cerca di riconferma sono il civico Franco Micciché (quattro liste per lui e Diego Fusaro tra gli assessori designati) e Marco Zambuto, ex sindaco ed ex presidente del Pd siciliano, spinto da Forza Italia, Udc e Diventerà Bellissima. Completano il quadro la presidente del consiglio comunale, Daniela Catalano, supportata da Lega e FdI, la pentastellata Marcella Carlisi e Angela Galvano, candidata della sinistra. (R. Pol.)