La coalizione di governo alla Regione non trova l'unità in tutti i comuni. E si presenta spesso divisa

Il centrodestra unito sembra un ricordo lontano. Almeno guardando il Risiko delle elezioni amministrative siciliane. Un tipo di competizione, si dirà, che soprattutto nei piccoli comuni ha una valenza meno politica e che vede spesso nascere come funghi cartelli più o meno civici. Ad ogni modo, il risultato finale della combinazione delle coalizioni qualcosa dovrà pur significare, anche in termini di interlocuzione tra i vari colonnelli locali dei partiti nazionali.

Agrigento, centrodestra uno e trino

Il caso Agrigento ad esempio sembra un remake de “la casa delle libertà” di guzzantiana memoria in cui ciascuno fa quello che vuole. Qui il centrodestra non è uno, ma trino. Diventerà bellissima e Forza Italia stringono una solida alleanza a sostegno di Marco Zambuto (ex Pd), Lega e meloniani supportano Daniela Catalano, a sostegno del civico Miccichè c’è il big sponsor autonomista Roberto Di Mauro. Ma non finisce qui. Infatti, in polemica con gli azzurri l’ex consigliera comunale Iacolino si è schierata con il candidato del Pd e di Italia Viva, Calogero Firetto che tra i big sponsor beneficia anche del deputato autonomista Carmelo Pullara. Nella città di Pirandello insomma si impongono le coalizioni minestrone. Ci sono poi tutta una serie di realtà caratterizzate dalla corsa, più o meno solitaria della Lega a partire da uno dei comuni più grandi chiamati al voto: Enna (Giuseppe Savoca sarà il frontman di Salvini).

Sovranisti in proprio

La locomotiva sovranista, Lega più FdI, corre a San Giovanni La Punta nel catanese. Qui la formazione meloniana ha perso qualche pezzo strada facendo e Forza Italia si schiera a sostegno dell’uscente Bellia (che corre con una coalizione più che trasversale). Tutto questo a fronte di un terzo candidato di destra: Santo Trovato. A Milazzo e Marsala il Carroccio presenta un proprio candidato alla carica di primo cittadino in opposizione al centrodestra unito. “E l’intesa con Nello Musumeci?”, verrebbe da chiedersi. E, in effetti, ad Augusta la Lega corre con proprio candidato, ma con una lista in tandem con Db con tanto di doppia effige. Scorrazzando in giro sui territori si nota soprattutto l’assenza di simboli di partito, cosa che agevola le operazioni di “assembramento” trasversale. Con qualche eccezione. Ad esempio a Bronte, l’ex senatore Pino Firrarello godrà del simbolo di Forza Italia. Ma non di una coalizione di centrodestra compatta: infatti a sostegno del candidato Giuseppe Gullotta ci sono due politici di centrodestra di peso come Raffaele Lombardo e Alfio Papale con rispettive liste a sostegno. Sempre nel catanese, salta all’occhio la presenza di Forza Italia (senza simbolo ma con una civica direttamente riconducibile) al candidato renziano Santi Rando, uscente di rito sammartiniano. Ma gli azzurri sono in buona compagnia: anche i meloniani si sono uniti all’equipaggio di Rando con il nome in bella mostra.

Divisi a Termini, uniti a Barcellona

A Termini Imerese, luogo simbolo dell’alleanza giallorossa, il centrodestra si presenta spaccato alle urne: da un lato in corsa c’è l’azzurro Francesco Caratozzolo (Forza Italia, Lega, Db, Ora Sicilia), dall’altro Anna Amoroso (Cantiere popolare, Udc, Fratelli d’Italia). Nell’altro centro simbolo dell’alleanza grillo-dem (Barcellona Pozzo di Gotto) invece si correrà tutti compatti sul nome di Pinuccio Calabrò, uomo legatissimo al capogruppo di Forza Italia all’Ars, Calderone. Insomma, se il centrosinistra notoriamente non brilla per capacità di compattezza nemmeno il centrodestra siciliano se la passa bene. Forse la metafora della Sicilia come laboratorio non è poi così abusata come si dice.

(2- segue)