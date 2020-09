SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) – La notizia è arrivata all’alba di domenica. Il cuore di Santo Trombetta ha smesso di battere. Il covid-19 lo ha strappato all’affetto dei suoi cari, alla moglie, alle figlie e ai nipotini. Il dolore ha colpito l’intera comunità di Sant’Agata Li Battiati.

Bandiere a mezz’asta

Santo, che aveva solo 56 anni, lavorava al comune. Da pochi mesi era arrivata la tanto agognata stabilizzazione, frutto di anni di sacrifici e studio. “Un uomo ricco di positività, un professionista eccezionale”, così lo descrive il sindaco Marco Rubino, che insieme alla giunta, al consiglio comunale e a tutti i dipendenti comunali manifesta cordoglio e vicinanza alla famiglia per la perdita. Anche oggi le bandiere del Municipio resteranno a mezz’asta.

Un lungo calvario

Quello di Santo Trombetta è stato un calvario durato quasi due mesi. Andato a Messina per un controllo sanitario, è stato ricoverato – come vuole protocollo – dopo essere stato sottoposto al tampone da cui è risultato negativo. E per questo è stato autorizzato il ricovero. Ma circa cinque giorni dopo è salita improvvisamente la febbre e il secondo tampone questa volta è risultato positivo.

Il 56enne è stato traferito al reparto Covid del Policlinico di Messina. “In un primo momento ci sentivamo tutti i giorni attraverso le videochiamate”, racconta il sindaco Rubino. Poi le condizioni sono peggiorate ed è stato sedato e intubato.

“Un grande uomo e professionista”

Ad agosto Santo è diventato nonno per la seconda volta. Non ha avuto nemmeno il tempo di abbracciare il nipote, forse solo una breve occhiata attraverso lo smartphone in un momento in cui non era sedato. La famiglia è distrutta.

“Una vera tragedia”, aggiunge il primo cittadino. “Una perdita che mi rattrista sia come uomo che come sindaco”, dice ancora. “Santo era un grande professionista, era il responsabile dell’ufficio pubblicità ed era riuscito a far decollare il settore. Era un uomo aperto al dialogo e al confronto. Un collega stimato da tutti. Siamo ancora increduli”, commenta Rubino.

L’ultimo saluto a Santo

Sono decine i messaggi di cordoglio e dolore che arrivano dai social da parenti, amici e conoscenti di Santo Trombetta. La salma sarà trasferita oggi a Sant’Agata Li Battiati. Prima di arrivare a casa però il feretro si fermerà al Comune. “I dipendenti potranno dare l’ultimo saluto a Santo davanti al suo posto di lavoro”.

Domani alle 10 ci sarà un momento di preghiera al Cimitero da parte del pastore della chiesa evangelica.