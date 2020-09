Trapani, futuro in alto mare

TRAPANI – È ancora in alto mare il futuro del Trapani. Alvision, attuale proprietario, ha sul tavolo due offerte e dovrebbe decidere in breve tempo cosa fare, proprio per garantire un futuro al club granata.

I calciatori sono pure in attesa perché non hanno ancora svolto un allenamento di gruppo, ma si allenano ognuno per conto proprio ed il 27 settembre dovrebbe cominciare il campionato.

Uno dei gruppi interessati all’acquisto del Trapani è il Comitato “C’è chi il Trapani lo ama”, che si è risentito dal cambio di pretese da parte di Alvision “Chiediamo che Petroni – dichiara l’avvocato Carmelo Castelli in rappresentanza del Comitato – accetti le condizioni avevamo concordato e dia il club al sindaco. In tal caso sulla scorta dei contatti da noi avuti riteniamo di poter trovare nell’imprenditoria trapanese chi è in grado di salvare il Trapani: abbiamo avuto segnali positivi”.

Le condizioni di cessioni sarebbero: garanzia di continuità aziendale da parte di chi acquista con il subentro nelle fideiussioni, onorare i pagamenti in scadenza il 30 settembre e ad Alvision il 50% di quanto investito man mano che vengono ceduti i calciatori.