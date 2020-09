Passalacqua Ragusa, domani presentazione del memorial

RAGUSA – Sarà presentato domani 17 settembre alle ore 16,00 in conferenza stampa, presso il Palaminardi di Ragusa, il quinto Memorial Francesco Passalacqua, dedicato alla figura del padre del presidente della Virtus Eirene Ragusa, Davide Passalacqua. In programma un doppio incontro con la Magnolia Campobasso, formazione fresca di promozione in Serie A1: venerdì 18 settembre alle ore 19,00 e sabato 19 settembre alle ore 17,30.

Previsto, quest’anno, un premio speciale intitolato alla memoria di coach Maurizio Ferrara. All’incontro di domani prenderà parte il presidente, coach Gianni Recupido e il capitano della squadra, Chiara Consolini. Per ragioni di spazio e distanziamento, l’incontro avverrà in campo e non, come di consueto, nella sala tecnica del palazzetto