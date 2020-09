CATANIA – L’assemblea dei soci del mercato agroalimentare di Catania ha approvato il bilancio 2018, su proposta del Cda presieduto da Emanuele Zappia. Una buona notizia nel colosso, partecipato dalla Regione, che gestisce il mercato ittico e ortofrutticolo all’ingrosso.

Il bilancio

Il Cda, composto dall’avvocato Francesco Strano e da Cristina Contarino, imprenditrice, ha affrontato una questione molto spinosa: il contenzioso con la Cmc, impresa costruttrice del mercato. “É stato – commenta Zappia – finalmente definito l’accordo transattivo con l’impresa costruttrice CMC che ha generato una consistente sopravvenienza attiva. Non è stato un lavoro semplice, per le note problematiche connesse alla procedura concordataria avviata dalla CMC, ma siamo ugualmente soddisfatti del risultato raggiunto”.

I progetti

Il Cda punta sulla “ristrutturazione della posizione finanziaria del Maas” dialogando con le banche.

“L’approvazione – continua Zappia – all’unanimità dei presenti, del bilancio 2018 da parte dell’assemblea dei soci, rappresenta una notizia importante per gli operatori del nostro mercato, ma anche per tutto l’indotto, per la città metropolitana di Catania e non solo”.

“Il Maas – conclude Zappia – ha ormai consolidato la propria presenza sul mercato stabilizzando i ricavi e ottimizzando sempre e costantemente i costi di gestione”.