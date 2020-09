PALERMO – Un avvocato avrebbe truffato tre clienti che lo hanno denunciato. Il civilista Adriano Lapone, 39 anni, di Palermo, è stato sospeso per un anno dall’esercizio della professione.

Il giudice delle indagini preliminari Elisabetta Stampacchia ha disposto anche l’obbligo di dimora in città con una ulteriore prescrizione: non potrà allontanarsi da casa dalle 9:30 alle 13:30, dalle 16:30 alle 20:30. E cioè negli orari in cui potrebbe incontrare nuovi potenziali clienti e “vittime”. C’è infatti un precedente nel suo passato: una sentenza di applicazione pena per i reati di esercizio abusivo della professione, truffa e falso.

Il gip parla di “personalità massimamente negativa ed assolutamente spregiudicata che deve essere, quindi, arginata. Evidente è, infatti, il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle qui in discordo, avendo Lapone mostrato totale assenza di scrupoli, scarsa empatia, pervicacia criminale”.

Le indagini sono della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Palermo, coordinate dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Francesca Mazzocco.

Secondo l’accusa, Lapone si sarebbe fatto consegnare alcune migliaia di euro per delle attività che non avrebbe mai svolto. Altre volte avrebbe mostrato ai clienti documenti falsi per comprovare il suo lavoro.