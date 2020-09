PALERMO – Il Palermo deve completare la propria rosa in vista del prossimo campionato. I reparti dove si cercano rinforzi sono centrocampo e attacco. Per la linea mediana è arrivato Odjer e si attendono Broh e Foglia che, però, l’Arezzo non vuole mollare. In avanti si cerca un profilo in grado di ricoprire più ruoli per completare il reparto.

Proprio per l’attacco adesso l’indiziato numero uno è Kanouté del Catanzaro. Il Palermo lo aveva sondato qualche settimana fa, per poi mettere la pista in standby, adesso i contatti, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, si sono intensificati nuovamente con la dirigenza rosanero che vuole chiudere il prima possibile, perché il 27 settembre si andrà in campo per la prima giornata di campionato.

Kanouté non è un bomber da doppia cifra, ma fa della duttilità una delle sue armi migliori, perché può giocare come esterno, prima o seconda punta. Il Catanzaro prima del ritiro sembrava disposto a cederlo, adesso però vuole monetizzare e non sarà semplice.