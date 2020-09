In piazza Borsellino un principio d'incendio ha interessato un bus.

La Sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è stata allertata alle 16.30 di oggi per l’incendio di un’autoarticolato sulla SS114, all’altezza della Zona Industriale di Catania, in direzione Siracusa.

Tir a fuoco in Tangenziale

Sul posto hanno operato, per lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza del mezzo, una squadra di Vigili del Fuoco della Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania ed un’autobotte di rincalzo. Le fiamme hanno coinvolto interamente la motrice del mezzo pesante. Non sono stati segnalati feriti. La sede stradale è stata bonificata e ripristinata dal personale Anas intervenuto sul posto.

Bus in fiamme in piazza Borsellino

Nel primo pomeriggio un autobus del trasporto urbano, che sostava in piazza Borsellino, è stato interessato da un principio di incendio che è stato prontamente domato dalla Squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Sud che sono intervenuti.