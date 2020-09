PALERMO – “Le piste ciclabili, di per sé una risposta positiva all’esigenza di una mobilità alternativa in una città moderna, a Palermo sono l’ennesimo esempio di un approccio abborracciato a problemi che richiederebbero programmazione, coordinamento e organicità”. La bocciatura delle piste ciclabili a Palermo arriva da Marco Stassi, presidente di Adiconsum Palermo e Trapani. “Basta circolare in un giorno qualunque nelle zone delle vie Villafranca Leopardi Piemonte – aggiunge – per rendersi conto del caos che si è creato. File di auto parcheggiate al centro della carreggiata per far largo alla corsia riservata alle due ruote, impossibilità di lasciare le macchine sulle strisce bianche che, per legge, dovrebbero assicurare una quota di parcheggi gratuiti, traffico letteralmente impazzito”.

“Siamo tutti consapevoli della necessità – spiega – di incentivare una mobilità non inquinante, anche valorizzando l’uso della bicicletta, ma andrebbe fatto con buon senso e soprattutto in modo programmato e organizzato. La soluzione trovata dall’amministrazione – conclude- è l’emblema dell’approssimazione di una politica che da anni condanna Palermo a disagi e inefficienze e di cui il traffico è solo un’espressione. Basta guardare le tonnellate di spazzatura lasciate marcire lungo le strade da giorni per capire che la città è allo sbando senza responsabilità dei lavoratori della Rap”.