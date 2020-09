Palermo, c’è l’intesa per Kanoute

PALERMO – Si completa l’attacco del Palermo. Il club rosanero ha trovato l’accordo per il trasferimento di Kanoute e per Nicola Rauti, classe 2000 di proprietà del Torino, che arriverà in prestito.

Kanoute era in rotta con il Catanzaro, tantoché non è nemmeno stato convocato per la gara di Coppa Italia, e oggi, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, è atteso in città per firmare il contratto per poi mettersi a disposizione di Boscaglia.

Per completare il reparto si punta l’attaccante Nicola Rauti classe 2000 del Torino, che interessava ad alcuni club di Serie B e con il Pescara che sembrava ad un passo dalla chiusura dell’operazione.