Sul posto i sub dei vigili del fuoco.

CATANIA – Ancora una volta il sottopasso di Valcorrente, vicino Belpasso, si è allagato a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla provincia di Catania. Diverse auto sono rimaste bloccate. Una donna è dovuta salire sul tetto della sua auto. Sul posto sono arrivati i Sommozzatori del Comando Provinciale dei VVF di Catania che stanno intervenendo per trarla in salvo.

Inoltre sono in corso altri interventi per allagamenti e cedimenti in diverse zone di Catania e Misterbianco.