PALERMO – Nuovi casi positivi in Sicilia sul fronte del Covid-19. Nel dettaglio, quelli indicati dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute sono 125 in più rispetto a ieri. Tra questi ci sono due migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa.

I ricoveri e i tamponi nell’Isola

237 sono le persone ricoverate con sintomi in tutta l’Isola, sedici quelle per cui è stato necessario il ricovero nei reparti di terapia intensiva. Si trovano in isolamento domiciliare 2208 persone. Il numero dei decessi è attualmente di 304, ovvero uno in più rispetto alla giornata di ieri. In 24 ore sono stati effettuati 5169 tamponi, gli attuali positivi in Sicilia sono 2461, un numero che fa salire a 6359 quello dei casi totali nella regione dall’inizio della pandemia.

La mappa del contagio in Sicilia

Il Palermitano continua ad essere il territorio più colpito con 56 nuovi casi, seguono le province di Catania con 31 casi e Trapani con 17. Sono inoltre stati registrati 6 casi a Messina, 5 ciascuno a Caltanissetta e ad Agrigento, 3 a Siracusa e 2 a Enna. I guariti di oggi sono 75.

I dati nazionali

Nel resto d’Italia continuano a salire i pazienti positivi al coronavirus. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 1.786 casi (+146 rispetto a ieri) su un nuovo record di tamponi effettuati: 108.019. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 304.323. In aumento anche l’incremento delle vittime: dalle 20 di ieri alle 23 di oggi per un totale di 35.781. In nessuna regione si registrano zero casi.

Gli attualmente positivi in Italia sono 46.780, 666 in più di ieri. Il bollettino giornaliero del ministero della Salute conferma inoltre la crescita costante dei ricoverati nei reparti ordinari – oggi sono 2.731, 127 in più rispetto a martedì -, dei pazienti in terapia intensiva, 2 più di ieri per un totale di 246, e di quelli in isolamento domiciliare che ora sono 43.803, con un incremento di 591 nelle ultime 24 ore. E’ invece di 1.097 l’incremento in un giorno dei dimessi e guariti per un totale di 221.762.