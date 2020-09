Domani, 25 settembre, a San Giovanni La Punta (CT) alle 19, al Comitato Elettorale di Via Roma 108 sarà presente Andrea Crippa, vicesegretario federale della Lega, per sostenere la lista del partito e la candidatura a Sindaco di Lorenzo Seminerio. «È una grande opportunità per tutti noi avere la possibilità di vivere per una giornata il territorio puntese con l’on. Crippa. La Lega in Sicilia vuole dimostrare di essere punto fermo per la gente che cerca affidabilità e responsabilità dal mondo della Politica, intesa con la P maiuscola. Ripartire da territori come San Giovanni La Punta è la ricetta giusta per portare avanti un messaggio ben preciso: la Politica deve rimettere al centro i bisogni degli abitanti che danno senso di esistere ai comuni che compongono la nostra Sicilia». Saranno presenti anche il Vice Segretario Regionale Fabio Cantarella con il Commissario Provinciale Anastasio Carrà.