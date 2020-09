CATANIA – Prima delusione stagionale per il Catania, eliminato dalla Coppa Italia dai dilettanti del Notaresco al culmine di una partita iniziata con oltre due ore di ritardo a causa dell’abbondante pioggia che ha inzuppato il terreno di gioco del “Massimino”. Solo dopo tre sopralluoghi, il direttore di gara ha deciso di fischiare l’inizio del match alle 20,45. La formazione allenata da Raffaele, pur priva di sette potenziali titolari, ha iniziato col piglio giusto, sbloccando il risultato grazie ad una prodezza di Biondi che ha spedito il pallone, imparabilmente, all’incrocio dei pali. Il match sembrava, dunque, ben indirizzato per i padroni di casa che rischiavano il raddoppio sui tentativi di Pecorino e Sarao sventati dall’attento Shiba. Ma il Notaresco è tornato in campo, nella ripresa, con maggiore convinzione e capitan Speranza è riuscito a pareggiare girando sotto la traversa una corta respinta della difesa rossazzurra sullo spiovente dalla bandierina. Il terreno pesante ha poi frenato la manovra delle due squadre che hanno chiuso i tempi regolamentari in parità. Alla ripresa del gioco, nell’extra time, gli ospiti hanno pescato il jolly nel corso del primo supplementare con l’intraprendente Dos Santos, abile a deviare di testa in rete un cross pennellato dalla bandierina da Cancelli. Inutili, poi, i disperati quanto confusionari tentativi rossazzurri di riacciuffare il risultato. A passare il turno è il Notaresco, grazie ad una migliore organizzazione di gioco e ad una condizione atletica superiore a quella degli odierni avversari.

CATANIA – Martinez, Noce, Calapai, Albertini, Zanchi,

Welbeck (dal 1°s.t.s. Arena), Biondi (dal 30°s.t. Vicente), Izco (k)

(dal 17°s.t. Manneh), Sarao (dal 17°s.t. Rossitto), Rosaia, Pecorino

(dal 30°s.t. Curiale).



A disposizione: Della Valle, Panarello, Panebianco, Lo Duca, Distefano G.M., Giuffrida, Dall’Oglio.

Allenatore: Giuseppe Raffaele.



S.N. NOTARESCO – Shiba, Bianciardi, Colombatti, Speranza (k) (dal 2°p.t.s. Di Stefano R.), Marchionni (dal 30°s.t. Cancelli), Frulla, Dos Santos (dal 10°s.t.s. Cesario), Banegas, Lattarulo, Blando, Gallo.



A disposizione: Demaljia, Ghiani, Di Saverio, Antonacci, Massarotti, Mancini, Sorrini, Simoncini.

Allenatore: Massimo Epifani.



Arbitro: Alberto Santoro di Messina.

Assistenti: Alessandro Lo Cicero (Brescia) e Fabrizio Lombardo (Cinisello Balsamo).

IV uomo: Fabio Pirrotta (Barcellona Pozzo di Gotto).

Reti: 26°p.t. Biondi (CT); 10°s.t. Speranza (NOT); 9°p.t.s. Dos Santos

(NOT).



Ammoniti: Lattarulo (NOT); Noce (CT); Banegas (CT);

Espulsi: //

Squalificati: Silvestri (CT).

Indisponibili: Reginaldo, Claiton, Santurro, Gatto, Pinto, Maldonato.

NOTE: l’abbondante pioggia caduta su Catania nel pomeriggio ha determinato il rinvio della

gara che ha avuto inizio con quasi due ore di ritardo rispetto al previsto.

L’arbitro, dopo il terzo sopralluogo con relativa verifica delle condizioni del terreno di gioco e considerato l’esaurirsi del violento temporale, ha deciso di far iniziare la partita alle ore 20,45.



primo tempo (1-0)



19° conclusione centrale di Bianciardi;

23° Martinez si salva alla disperata sul tentativo di Banegas;

24° tiro di Rosaia deviato in angolo;

26° gran gol di Biondi: Catania in vantaggio! Pecorino e Welbeck recuperano

palla sulla trequarti e il numero 7 rossazzurro lascia partire una gran botta dal

limite che s’insacca all’incrocio: 1-0 !

33° girata di Sarao da posizione decentrata: fuori;

37° colpo di testa di Sarao, alto;

45° il primo tempo si chiude con Catania in vantaggio. Buone trame di gioco

proposte dai rossazzurri, spesso mortificate dalle precarie condizioni del terreno

di gioco pesante.

secondo tempo (1-1)

2° Catania vicino al raddoppio con un triplo tentativo: Shiba respinge d’istinto prima

sul diagonale di Pecorino e poi sul bel colpo di testa, in avvitamento, di Sarao. Quindi,

sullo spiovente dalla bandierina, Biondi viene anticipato d’un soffio da un difensore

avversario, ad un passo dalla linea di porta!

3° Notaresco ad un passo dal pareggio: Dos Santos si libera bene in area ma, complice

una deviazione, calcia di poco a lato!

9° Banegas contrato in angolo;

10° pareggio del Notaresco: approssimativo rinvio della difesa rossazzurra sullo

spiovente dalla bandierina e Speranza, in giravolta da centro area, spedisce

imparabilmente alle spalle di Martinez: 1-1 !

17° nel Catania, Manneh e Rossitto sostituiscono Izco e Sarao;

19° Rossitto tira centralmente dal limite dell’area;

27° tiro di Banegas, deviato in corner;

28° Martinez costretto a smanacciare l’insidioso tiro a rientrare dalla bandierina di

Frulla;

30° nel Notaresco, Cancelli sostituisce Marchionni;

30° nel Catania, Vicente e Curiale rilevano Biondi e Pecorino;

34° Curiale, ostacolato, tira debolmente;

36° tiro di Banegas deviato in angolo;

45° concessi 5 minuti di recupero;

49° Curiale, in tuffo di testa, manda a lato di poco;

50° finisce 1-1. Si va ai supplementari!

1° tempo supplementare (1-2)



2° nel Notaresco, Di Stefano R. prende il posto di Speranza;

6° Welbeck spreca una buona opportunità calciando fuori sull’invito di Manneh;

9° Notaresco in vantaggio: sul cross dalla bandierina di Cancelli, Dos Santos devia di

testa alle spalle di Martinez: 1-2 !

15° concesso 1 minuto di recupero;

16° il primo tempo supplementare si chiude con gli ospiti in vantaggio.



2° tempo supplementare (1-2)

1° nel Catania, Arena prende il posto di Welbeck;

10° nel Notaresco, Dos Santos lascia il posto a Cesario;

15° concesso 1 minuto di recupero;

16° Catania eliminato dalla Coppa Italia.