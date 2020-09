Questa è una storia dai contorni ancora un po’ misteriosi e riguarda un ‘sindaco per un giorno’. Una storia comunque degna di nota. Ecco quello che sappiamo. Sappiamo, per esempio, che lunedì Carbone, Comune di meno di 600 abitanti in provincia di Potenza, aveva un sindaco grazie all’elezione di Vincenzo Scavello, messinese, vittorioso con 78 voti, della lista ”Onesti e liberi”.

Martedì, invece, il nuovo sindaco non c’era più: si era dimesso e con lui i consiglieri di maggioranza eletti. Una vicenda elettorale ‘strana’ o forse no, quella del Comune del Parco del Pollino. Alle elezioni, infatti, hanno partecipato due liste, entrambe composte da candidati non residenti a Carbone o in Basilicata, ma in Sicilia e in Puglia. E pare che, in paese, non li conoscesse nessuno.

‘Il sindaco per un giorno’ Scavello aveva vinto con 78 voti, pari a oltre il 78%. Poi, le dimissioni. Di conseguenza arriverà un commissario nominato dal prefetto di Potenza. Per la cronaca: erano tre le liste presentate ma una era stata ricusata – pare per un ritardo nella presentazione – ed era, ironia della sorte, quella con i candidati del posto.