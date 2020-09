PALERMO – “Un milione e mezzo di euro sarebbero stati spesi per restauri e attrezzature all’Imi di Palermo, riconvertito per fronteggiare l’emergenza Covid, ma l’ospedale a quanto pare non riaprirà battenti perché dichiarato inadatto dai vertici del Policlinico”. Lo sostiene il gruppo parlamentare del Movimento cinque stelle all’Ars, che parla di un “presunto inammissibile e vergognoso spreco di denaro pubblico” e di “tante altre potenziali falle nella strategia regionale anti-Covid”. I Cinquestelle del Parlamento regionale hanno chiesto un’audizione urgente in commissione Salute con l’intervento dell’assessore al ramo Ruggero Razza, del direttore generale del Policlinico di Palermo e di alcune sigle sindacali.



“La vicenda dell’Imi – dicono i deputati M5s componenti della commissione Salute, Salvatore Siragusa, Giorgio Pasqua, Antonio De Luca e Francesco Cappello -, della quale abbiamo avuto diverse segnalazioni, e’ inconcepibile se dovesse rispondere a vero e in quel caso sarebbe meritevole di un esposto alla Corte dei Conti, che valuteremo dopo l’audizione. Vogliamo anche spiegazioni sulle tantissime falle che ci vengono segnalate da più parti nella strategia regionale per la lotta al coronavirus, come il mancato avvio alla predisposizione dei posti letto nei reparti di terapia intensiva per i degenti piu’ gravi colpiti da Covid-19 a dispetto dei fondi già predisposti per questo”.