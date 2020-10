CATANIA – Pietro Lo Monaco, dopo diversi anni da amministratore delegato del Catania, ha salutato il club etneo. L’esperto dirigente ha rescisso il contratto con la società siciliana rinunciando 350mila euro lordi.

“Il Catania resterà sempre nel mio cuore – dichiara Lo Monaco a “La Sicilia” -. Avrei voluto riportarlo dove l’avevo lasciato, ma ho trovato una situazione difficile. Tiferò sempre Catania, auguro ai tifosi dal più profondo del cuore di rivivere i tempi magici. Futuro? Il primo pensiero in questo momento è riprendermi del tutto, dopo una vita dedicata al calcio mi godo la famiglia. Sono stato anche ricoverato per lungo tempo in ospedale, non sono più un giovanotto”.