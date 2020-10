PALERMO – Sono centodue i timonieri iscritti Campionato italiano Laser Master di Palermo in programma da domani e sino a domenica 4 ottobre. Un evento che porta nel golfo di Mondello atleti provenienti da diverse zone di Italia ma anche dall’estero.

Ad organizzare l’edizione 2020 del Campionato italiano, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, sono il Club Canottieri Roggero di Lauria e il Circolo della Vela Sicilia. Nella cornice delle acque del golfo di Mondello da venerdì 2 a domenica 4 ottobre regateranno i master della classe Laser. Le attività saranno svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione. Obbligo di mascherina a terra, rispetto del distanziamento sociale e cura agli spazi comuni.

Si parte oggi con la cerimonia inaugurale, alle 17.30 l’onore alla bandiera presso la terrazza della sede nautica del Club Canottieri Roggero di Lauria. Da domani a domenica 4 ottobre le regate nel golfo di Mondello richiameranno l’attenzione di sportivi e appassionati.



“Nonostante i timori legati all’emergenza sanitaria, abbiamo raccolto un numero di iscrizioni che supera le passate edizioni – afferma Giuseppe Minà del Club Canottieri Roggero di Lauria, responsabile dell’organizzazione del Campionato Italiano Laser Master -. Un dato che ci riempie di soddisfazione ma anche responsabilità. Abbiamo attivato tutte le procedure per fare sì che le regate possano svolgersi nel pieno rispetto delle norme anticovid. È stata allestita un’area destinata ai timonieri e agli staff. Centinaia gli ingressi che saranno rigorosamente monitorati. Oltre all’assistenza in acqua che sarà garantita da oltre una decina di gommoni. Riportare lo sport nazionale a Mondello in era Covid è una sfida che abbiamo raccolto perché dallo Sport arrivi un segnale forte”.