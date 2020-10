“Andremo in Parlamento a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine di una visita in una scuola nel Casertano. Il ministro della Salute Roberto Speranza, intanto, ha evidenziato: “Tutta la comunità internazionale è al lavoro sul vaccino e l’auspicio è che potremo avere buone notizie in un tempo abbastanza breve”. Speranza ha anche fatto

sapere che si lavora per una soluzione rapida sulla questione del reperimento del vaccino anti-influenzale per le farmacie. Intanto, dopo la notizia dei due senatori M5s positivi al Covid la presidente del Senato Casellati puntualizza: “Il Senato non chiude. Oggi le Commissioni hanno ripreso regolarmente i propri lavori”. Domani la commissione chiude l’esa