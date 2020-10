TRAPANI – Il Trapani continua a sperare. La società granata sta per passare di mano e diventare di proprietà del Comitato “C’è chi il Trapani lo ama”. Questo perché nella giornata di ieri la Alivision ha rinunciato formalmente ai 650 mila euro da parte della Alba Minerali, quindi il passaggio di quote è avvenuto a zero e lo stesso avverrà per il passaggio al Comitato.

A comunicare questa rinuncia è stata l’ex presidentessa Monica Pretti che spiega: “si rilascia formale liberatoria in ordine alle obbligazioni contrattuali assunte da Alba Minerali srl nei confronti di Alivision Transport, rinunciando a richiedere alla Alba Minerali, ai suoi successori ed aventi causa, il corrispettivo delle cessioni di quote, indicate in 650 mila euro“. Alivision ha anche rinunciato al pegno sui crediti “alla sola condizione che tali crediti vengano utilizzati al pagamento dei debiti del Trapani Calcio“.

Intanto per il 22 ottobre è stata fissata l’udienza presso il Tribunale di Trapani per la declaratoria di fallimento a seguito dell’istanza presentata da dipendenti e fornitori.