Catania, in arrivo Piovanello

CATANIA – Il Catania continua a lavorare sul calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Raffaele.

Nella giornata di oggi è atteso l’attaccante esterno classe 2000 Enrico Piovanello, in arrivo in prestito dal Padova, sul quale c’erano diversi club di Serie B. Oggi l’attaccante, che può giocare da esterno di destra o come trequartista, sarà a Torre del Grifo per effettuare le visite mediche e il tampone.

La società rossazzurra aspettava anche il difensore Bellodi del Milan, che però ha deciso di congelare l’operazione e perché su di lui ci sono anche Spal e Cagliari.