RAGUSA – La Passalacqua Ragusa insieme al noto brand sportivo Fourteen. E’ proprio l’importante azienda, specializzata nella produzione di abbigliamento sportivo ad essere lo sponsor tecnico della formazione biancoverde, edizione 2020-2021. Tanto le maglie di allenamento, che i tifosi hanno potuto vedere durante il memorial Passalacqua quanto le maglie gara ufficiali (quella nera da trasferta è stata indossata in occasione della Supercoppa, mentre quella verde esordirà sabato sera in occasione del match contro Empoli), dunque, sono brandizzate Fourteen.

“Ci eravamo già visti lo scorso anno – racconta il presidente della Virtus Eirene Ragusa, Davide Passalacqua – ma non era stato possibile iniziare la collaborazione e ci eravamo ripromessi che avremmo sicuramente nel futuro collaborato insieme. Adesso posso dire con molta soddisfazione personale che abbiamo iniziato questa collaborazione e sono stra-convinto della scelta, in quanto si tratta di un’azienda molto attenta sia alla praticità ed al comfort dell’abbigliamento sportivo, ma che ha anche un occhio molto attento al design. Abbiamo iniziato subito forte portando delle importanti novità al nostro classico design. Ringraziamo tantissimo Andrea Picciau per la fiducia in noi e per il bel lavoro effettuato. E ringrazio il nostro collaboratore di sempre, Fausto La Licata, capace con le sue idee di impreziosire il lavoro finale. E adesso la nostra scommessa per il prossimo futuro sarà sviluppare e intensificare il merchandise”.

Da parte sua, Andrea Picciau, Ceo di Fourteen spiega: “È un vero piacere, a un anno di distanza dal primo incontro poter finalmente vedere sui campi da gioco le ragazze della Passalacqua Ragusa con le nostre divise. Una collezione studiata nei minimi dettagli insieme allo dirigenza della squadra andando incontro alle esigenze tecniche e di stile richieste dal basket femminile. Sono certo che questa nuova collaborazione porterà importanti e fruttuosi benefici ad entrambi”.

In basso la seconda maglia: