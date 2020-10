SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) – Quando sale sul palco e abbraccia i “cittadini di San Giovanni”, il colonnello leghista Anastasio Carrà cerca di intercettare il suo sguardo. Perché da sempre, quelli di San Giovanni La Punta, si chiamano “cittadini di San Giovanni La Punta”, o puntesi. Ma nessuno, dei giovani e meno giovani presenti nella piazza centrale, tutti rigorosamente col cellulare in registrazione continua, a poche ore dalla prima udienza per il caso Gregoretti, oserebbe interrompere il “Capitano” Matteo Salvini. Neanche per digli che la sua è una piccola gaffe. E il tentativo di Carrà, con suggerimento di correzione a mezza bocca, a fine comizio, non fa centro sul leader della Lega.

“Pronto al processo”

“Mi sono portato un vestito elegante – dice Salvini – perché giustamente in tribunale si va vestiti in maniera elegante. Sono molto curioso perché non sono mai stato davanti ad un giudice che ti interroga. È tutto scritto. Abbiamo fatto quello che voi ci chiedevate di fare, quello che la legge ci permetteva di fare, ovvero smetterla di trattare la Sicilia come il campo profughi di tutta Europa, perché la Sicilia non è il campo profughi di tutta Europa”.

Coronavirus

Matteo Salvini pizzica il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha annunciato la proroga dello stato di emergenza da Covid fino a gennaio 2021. “Venga in Parlamento e racconti, non sui giornali, quello che vuole fare – dice il leader della Lega – Noi non sappiamo nulla. Non c’è un confronto sulle tasse, sulle pensioni. Nulla, scappano e litigano. L’unica cosa su cui si mettono d’accordo è la legge elettorale, che penso sia l’ultima delle priorità di questo Paese”.

“Bisogna continuare a stare attenti, ma bisogna vivere. Con prudenza e rispettando le norme, ma senza farsi chiudere in una bolla di paura e di terrore perchè se no l’Italia non si rialza più”.

Attacco al governo

Matteo Salvini picchia duro sul governo Conte. “Pensate che uno dei progetti che ha l’attuale Governo – dice – è quello di aumentare l’età per andare in pensione. In un momento di crisi economica, a San Giovanni la Punta come a Milano e a Bologna, in cui tante persone rischiano di perdere il lavoro, qual è il progetto del Pd? Portare a 64 anni l’età minima per andare in pensione. Vi do la mia parola che faremo di tutto per impedire che tornino alla legge Fornero, che è un massacro sociale”.

L’udienza di sabato

Trenta minuti di selfie. Subito dopo alcune battute per i giornalisti: “Sabato mattina sarò non insieme a voi – conclude Salvini – non con i miei figli. Di solito il sabato mattina mi godo i miei figli a Milano, ma vado in quel tribunale orgoglioso e testa alta perché ho difeso l’Italia e gli italiani. Ho difeso i confini, l’onore, la sicurezza, le regole, il modo di vivere del nostro Paese”.