Sono 85 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 3.247 gli attuali positivi e passano a 353 i ricoverati in ospedale. Di questi 24 si trovano in terapia intensiva, mentre diventano 324 i ricoveri in regime ordinario; 2.894 sono i pazienti in regime di isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati, però, solo 3.498. Anche oggi si registrano nuove vittime, in questo caso sono due, che portano il totale a 319. Le vittime sono una donna di Trapani di 95 anni e una di Catania di 80 anni. I guariti nelle ultime ore sono 7. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, 3 i nuovi positivi ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 32 a Catania, 1 a Enna, 33 a Palermo, 6 a Ragusa, 3 a Siracusa, 1 a Trapani.

I dati nazionali

Nel resto d’Italia sono in lieve calo rispetto a ieri i casi di contagio per Covid 19. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.578 nuovi casi (ieri erano stati 2.844). Ma è minore anche il numero di tamponi effettuati: 92.714, circa 26mila in meno rispetto a ieri. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a 325.329. In calo il numero delle vittime: 18 in un giorno, per un totale di 35.986 (ieri erano state 27). Il maggior numero di nuovi casi, che si rileva in tutte le regioni, si registra ancora in Campania (+412), seguita da Lombardia (+314) e Veneto (+261).

Sono 57.429 gli attualmente positivi al Covid 19 in Italia, 1.863 più di sabato. Prosegue, seppure lievemente, la crescita dei pazienti ospedalizzati: nelle terapie intensive ci sono oggi 303 persone, sei in più nelle ultime 24 ore, mentre nei reparti ordinari sono 3.287, rispetto a ieri 82 in più. Cresce ulteriormente anche il numero di pazienti in isolamento domiciliare, con 1.775 persone in più: in tutto 53.839. Il totale dei dimessi e dei guariti sale invece a 231.914 con un incremento di 697 in un giorno. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute. (ANSA)