Triste epilogo per il Trapani, sarà radiato dal campionato di serie C

TRAPANI – Il Trapani verrà escluso dal campionato di Serie C 2020/2021. La società granata, che non si era presentato alle sfide di Coppa Italia contro il Brescia e a quella di campionato, alla prima giornata contro la Casertana, non ha mandato la squadra a Catanzaro per giocare la partita contro i padroni di casa.

Dopo aver atteso i 45 minuti dal fischio come regolamento, l’arbitro ha dunque certificato l’assenza degli undici giocatori del Trapani e ha assegnato la vittoria a tavolino al Catanzaro.

Per il club granata, che come noto versa in una grave crisi economica con stipendi non pagati e debiti per due milioni di euro, ci sarà ora la radiazione dal campionato di Serie C in seguito alla seconda rinuncia a scendere in campo.