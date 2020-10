Coronavirus, allarme Oms. “Le nostre stime attuali ci dicono che circa il 10 per cento della popolazione mondiale potrebbe essere stata infettata da questo virus”. Lo ha detto Michael Ryan, capo delle emergenze dell’Oms, in una riunione del consiglio esecutivo dedicata al coronavirus. Finora i contagi accertati sono circa 35 milioni, ma secondo l’Oms potrebbero essere 760 milioni, su 7,6 miliardi di popolazione. “Inizia un periodo difficile. La malattia continua a diffondersi, la maggioranza della popolazione rimane a rischio”, ha avvertito.

I dati nazionali di oggi

Calano ancora i nuovi contagi da coronavirus in Italia, ma a fronte di un numero molto basso di tamponi, come di consueto per la domenica. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.257 positivi (ieri erano stati 2.578), frutto di appena 60.241 test, già in calo ieri sopra quota 92 mila. Le vittime sono 16, contro le 18 del giorno precedente. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a 327.586, i morti sono ora 36.002 Il maggior numero di nuovi casi di nuovo di gran lunga in Campania con 431 positivi individuati. Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi.