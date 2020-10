TRAPANI – Brutta domenica per il Trapani e i suoi tifosi. La squadra granata, dopo la mancata presentazione a Catanzaro, è stata esclusa dal campionato di serie C di calcio.

La gestione di Pellino è stata disastrosa perché non è riuscito a presentare la squadra in campo, così come non è riuscito a vendere la società al Comitato di tifosi “C’è chi il Trapani lo ama”.

Pellino avrebbe anche addossato le colpe, per la mancata partenza, a Di Donato che ha preferito rescindere il contratto.

Il sindaco della città siciliana, Giacomo Tranchida, ha commentato l’accaduto: “Dalle ceneri provocate da speculatori e squali che solcano il mare del calcio professionistico – ha detto – il Trapani ripartirà con umiltà dalla D ma con dignità, facendo tesoro di quanto accaduto, evitando che speculatori possano mettere le mani sul Trapani e sulla dignità della città. Vedremo, col Comitato, quale strada adesso intraprendere“.