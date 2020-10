CATANIA – “Inefficienze organizzative che rischiano di compromettere l’anno scolastico”. Sono alcune delle tematiche affrontate venerdì scorso, presso la scuola “Vespucci – Capuana Pirandello” in occasioe di un’assemblea sindacale indetta dalla R.S.U.

Le motivazioni

Un’assemblea convocata “con intenti propositivi – si legge nel verbale – partendo dalla constatazione che sussistono inefficienze organizzative che rischiano di compromettere l’avvio ed il proseguimento dell’anno scolastico”.

Ritardi, assenze, organizzazione

Nel verbale i sindacalisti evidenziano alcune criticità, come il ritardo nelle comunicazioni ufficiali o il fatto che “dal 5 marzo fino alla metà di agosto il Dirigente scolastico è stato quasi sempre assente in un periodo estremamente difficile per l’organizzazione scolastica”.

E ancora, consiglio docenti richiesto da 41 insegnati e ancora non convocato, la mancata nomina dei coordinatori di classe e la mancanza di docenti. “A tal proposito – si continua a leggere – è stato proposto dal D.S. di mandare gli alunni a casa in mancanza di supplenti”

Il Covid

La R.S.U sottolinea anche problematiche legate alla pandemia. “l Regolamento d’Istituto non è stato approvato – sostiene – e quindi mancano le procedure organizzative anti COVID.

In generale “Si lamenta una scarsa considerazione degli organi collegiali sui quali si fonda l’intera organizzazione scolastica e il continuo tentativo di esautorarli dalle loro funzioni”- si legge ancora.