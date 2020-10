CATANIA – Ricoveri ridotti e sala parto chiusa al Policlinico di Catania. Lo comunica la Fsi-Usae convocata oggi dal direttore generale, Antonio Lazzara, in seguito alla richiesta introita ieri dall’organizzazione sindacale.

Il focolaio

Come spiega Calogero Coniglio, segretario regionale e territoriale per Catania, la richiesta è stata “inviata dalla insorta crescita di contagi evoluti in pochi giorni in alcuni reparti del policlinico. In particolare – spiega – questi contagi hanno interessato 12 unità di personale sanitario in servizio presso ostetricia-ginecologia e pronto ostetrico del Policlinico.

Le iniziative per contenere il contagio

Secondo quanto riportato da Coniglio, il direttore generale ha illustrato tutte le azioni e le iniziative poste in atto allo scopo di arginare il focolaio riscontrato, provvedendo in primis, oggi pomeriggio, alla tempestiva chiusura della sala parto. Ridotti anche i ricoveri e le attività ambulatoriali.

I parti

L’assistenza alle partorienti avverrà al San Marco. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa del Policlinico, le donne gravide saranno assistite presso il presidio di Librino.

I tempi per la riapertura non sono certi, riferiscono ancora dal nosocomio, per via del personale ridotto e del tracciamento dei contatti ancora in corso.

Posti Covid

Presto, stando sempre a quanto dichiarato da Coniiglio, verranno attivati i posti letto covid della rianimazione del Policlinico “Rodolico”. “La Fsi-Usae anche in questa circostanza al fine di affrontare il massimo grado di tutele per il personale sanitario tutto, e dei pazienti, si è posta nell’ottica della collaborazione con i vertici del Policlinico, certa di trovare immediate e utili soluzioni alla problematica in corso” – conclude il sindacalista.

