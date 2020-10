Messina – Il capitano del Fc Messina, Giovanni Giuffrida, ha parlato dopo la sconfitta col Dattilo. Ecco le sue parole riportate da “La Gazzetta del Sud”:

“Il Dattilo ha usato tutti i mezzi a disposizione per non farci giocare, il pallone spariva, loro si buttavano a terra, ma ci sta. Reparto offensivo? Non è un problema di reparto, si vince e si perde in undici. Le colpe sono di tutti noi, dobbiamo stare zitti e lavorare”.