VILLAFRANCA TIRRENA (ME) – Ė del francese Arnaud Démare la quarta ED ultima tappa in Sicilia del Giro d’Italia numero 103, che si impone nello sprint finale beffando Peter Sagan e Davide Ballerini.

La tappa ha visto, dopo i primi chilometri, ha visto l’attacco di Frapporti, Gradek e Pellaud, proprio quest’ultimo a metà percorso transita per primo sul Gpm di terza categoria, staccando i compagni di fuga. Intanto il gruppo dietro sale a grande velocità guidato dalla Bora-Hansgrohe di Sagan, che punta a staccare gli altri velocisti in vista dello sprint, con Elia Viviani che resta attardato, ma successivamente riesce a rientrare. Le curve a Villafranca Tirrena spezzano il gruppo e si decide al fotofinish, con la vittoria Démare.

Da segnalare il ritiro del gallese Geraint Thomas. Il ciclista è stato costretto al ritiro dopo che una borraccia, nella giornata di ieri, gli ha causato una caduta e lo ha fatto arrivare con 12 minuti di ritardo.

Da domani il gruppo comincerà a salire l’Italia. La quinta tappa prevede un percorso di 225km da Mileto a Camigliatello Silano, che prevede tre gran premi della montagna.

La quinta tappa, 225 km da Mileto a Camigliatello Silano, sarà una frazione molto mossa, con tre gran premi della montagna. I corridori, dopo un breve tratto verso Nord sulla ss 18 attraverseranno la Calabri per raggiungere la costa Ionica mediante una serie di saliscendi. Si attraverseranno, in sequenza, Catanzaro Lido e Catanzaro prima di affrontare la salita di Tiriolo, che porta al settore di tappa di circa 70 km di continui saliscendi attraverso le pendici della Sila. Dopo Cosenza inizierà la salita del Valico di Monte Scuro (Gpm di prima categoria), quasi 25 km al 5,6% con punte fino al 18%, lungo una strada molto larga con diversi tornanti. Negli ultimi chilometri discesa fino a Moccone (4 km all’arrivo), dove la strada continuerà a scendere leggermente per raggiungere Camigliatello e attraversare una parte dell’abitato fino a 1,2 km dal traguardo dove, dopo una curva a U, la corsa si dirigerà all’arrivo. Nell’ultimo tratto due ampie curve e rettilineo finale.