PALERMO – “I soldi a disposizione per il mercato sono stati investiti nonostante i disagi di una stagione fortemente segnata dal punto di vista dei ricavi per gli effetti della Pandemia. Ad oggi infatti abbiamo 0 alla casella degli incassi dal botteghino. Sono ridotti gli incassi ma sono rimasti inalterati gli impegni da parte nostra, quindi questo è importante”. Ha parlato così l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ai microfoni di “Trm”.

Il dirigente rosanero ha tracciato un bilancio dopo la sessione di mercato. Adesso la squadra rosanero dovrà lavorare sul campo agli ordini di Boscaglia per provare a lottare per la promozione. “Abbiamo rifondato la squadra portando ben 11 calciatori, perlopiù provenienti da categorie superiori – ha proseguito Sagramola -. Il tempo ci dirà se abbiamo fatto un buon mercato, ma dire che non abbiamo fatto nulla mi sembra una falsità. La società ha fatto tanto, molto. Ha fatto quello che ha ritenuto giusto fare costruendo una squadra competitiva, esperta e non vecchia. Mettendo su una salda base per tentare la B se non quest’anno, l’anno prossimo”.