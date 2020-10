PALERMO – E’ stata formalizzata questa mattina al commissariato Porta Nuova, a Palermo, la denuncia presentata da Alessandra Puccio, tutrice di Abou, il migrante quindicenne ivoriano morto ieri all”ospedale Ingrassia del capoluogo siciliano. La donna è assistita dall’avvocato Michele Calantropo. Il ragazzo deceduto, dopo essere stato soccorso nel Canale di Sicilia insieme ad altri migranti, era stato un mese sulla Open Arms e poi sulla nave quarantena Allegra. “Abbiamo ricostruito tutti i vari passaggi del povero ragazzo – dice Calantropo – La cartella clinica è stata sequestrata e adesso toccherà alla procura ricostruire quanto successo e accertare eventuali responsabilità”. Intanto la Open Arms si dice costernata e addolorati per la morte di Abou. “Le persone che soccorriamo – spiega la Ong – sono tutte in condizioni di salute precarie, hanno subito abusi e violenze e affrontato giorni di attesa in mare”.

Il forum antirazzista ha organizzato questa sera una fiaccolata per chiedere giustizia per Abou, il 15 enne morto all’ospedale Ingrassia dopo un mese trascorso tra la Open Arms e la nave Allegra. “E’ stato dodici giorni su quella nave, dal 18 al 30 settembre: per lui, dopo le visite mediche del 28 e 29 settembre, è stato disposto il trasferimento in ospedale. “Intubato – scrivono i rappresentati del forum – E’ disidratato, non collabora, non parla. Il giorno dopo entra in coma, viene trasferito dal Cervello all’Ingrassia. Due giorni. Poi muore. Ieri a quindici anni. Le indagini sono in corso, appureranno le responsabilità. Ma noi non possiamo restare indifferenti. Vogliamo ricordare Abou, manifestare vicinanza a tutte le persone che sono costrette – dopo viaggi ed esperienze terrificanti e dopo le torture e le violenze in Libia – a subire respingimenti, odio e rifiuto da parte della nostra Unione Europea. Le navi quarantena, lo abbiamo detto più volte, sono strumenti pessimi e pericolosi”. La fiaccolata si svolgerà a piazza Villena alle 20. (ANSA).