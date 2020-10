CATANIA – Il regista Mario Guarneri partendo da Aristotele scrive: “L’uomo è un animale sociale, non si può recitare davanti a uno schermo. Due attori non possono essere uniti da una connessione telematica, quest’ultima trasferisce solo delle immagini bidimensionali e un suono digitale che, per quanto preciso possa essere, non sarà mai identico al reale. Lo scambio tra gli attori deve avvenire in presenza, due anime che si incontrano in uno spazio e questo non può mai essere ridotto a semplice immagine e suono. La vita in scena non nasce da manifestazioni eclatanti, ma da sottili luccichii che passano nello spazio che divide e unisce i due interpreti.

L’uomo è per natura artistico: la realtà non esiste, è solo frutto di una nostra selezione e interpretazione di avvenimenti che poi componiamo e organizziamo creando una nostra realtà.

L’attore fa proprio questo, prende delle circostanze dettate dal drammaturgo e, con il suo soffio vitale, eleva all’universale quella che poteva rimanere semplicemente una storia. L’attore è il creatore dell’universo della scena. Viviamo in simbiosi mutualistica con il virus dell’arte e anche se siamo sommersi da tentativi che cercano di vaccinare l’uomo, la pandemia non potrà mai essere sconfitta, può solo essere frenata ma ci sarà sempre un contagio di ritorno che le conferirà nuova vita. In quest’epoca di virtualità l’attore e la sua immaginazione forse sono l’unica cosa che ci rimane di reale”.

Dal 20 ottobre al 3 dicembre gli allievi dei vari turni saranno impegnati negli spettacoli di fine corso, che si svolgeranno rispettando le attuali normative vigenti.

Nel frattempo si sono aperte le iscrizioni per i nuovi corsi che inizieranno a fine ottobre come riportato sul sito di Teatroimpulso.

Per informazioni consultare il sito www.teatroimpulso.it o telefonare al 349.4002700.

(Foto dell’ultimo spettacolo di Santo Consoli)