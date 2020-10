Ci ha detto addio uno dei grandi del rock. A 65 anni è morto Eddie Van Halen, ucciso dal cancro. L’annuncio è stato dato su Twitter dal figlio Wolfgang. “Non riesco a credere di dover scrivere questo – scrive – ma mio padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perso la sua lunga e dura battaglia contro il cancro”. Van Halen era origini olandesi, era emigrato con la famiglia negli Usa a soli sette anni. Scopre subito la passione per la chitarra con il fratello Alex, insieme studiano principalmente diversi stili rock, poi Alex passa alla batteria e con il bassista Michael Anthony e il cantante David Lee Roth alla fine degli anni ’70 danno vita ai Van Halen. L’album 1984 in solo un anno diventa cinque volte disco di platino e il celebre singolo Jump è una pietra miliare della storia del rock. La band ha vinto il Grammy Award 1992 per la miglior interpretazione hard rock con l’album For Unlawful Carnal Knowledge.