TRAPANI La Pallacanestro Trapani comunica di aver predisposto il nuovo staff per il settore giovanile granata che ha completamente ripreso da qualche settimana le proprie attività.

Alex Latini è il nuovo coordinatore del settore giovanile della Pallacanestro Trapani. Si tratta di una promozione interna, dopo l’esperienza vissuta a Trapani nelle precedenti quattro stagioni sportive in granata. Un professionista giovane, nella piena filosofia del club che punta molto sulla crescita e sulla formazione di atleti, allenatori e dirigenti.



Confermato Salvatore Sorrentino come responsabile dell’area fisica del vivaio trapanese, esperienza iniziata nel 2015. I risultati sotto l’aspetto fisico dei giovani giocatori sono determinanti per la crescita di un atleta prossimo a diventare adulto e, da un’ottima cura del corpo, le prestazioni tecniche e tattiche possono migliorare. Lo staff sarà coadiuvato dall’esperienza di Maurizio Felice, responsabile dirigenziale del settore giovanile della Pallacanestro Trapani. All’interno dello staff tecnico sono stati, inoltre, confermati Andrea Anteri e Simone Pillastrini, giunti a Trapani la scorsa stagione, e che saranno a capo della guida delle formazioni Under 16 e Under 13. È una new entry la figura di Iliano Sant’Ambrogio che guiderà le squadre Under 14 ed Esordienti. Sant’Ambrogio proviene da esperienze con Costa D’Orlando e Fortitudo Bologna.

Il mondo del settore giovanile della Pallacanestro Trapani si appresta ad affrontare una nuova avvincente stagione. Diverse sono state le vittorie regionali raccolte negli ultimi anni, così come i riconoscimenti a livello nazionale. Il club granata è ritenuto dagli esperti della pallacanestro italiana come la formazione con il miglior vivaio del sud Italia.

La Pallacanestro Trapani, dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, ha deciso di regalare un mese di allenamenti ai nuovi iscritti di età compresa tra gli undici e i quattordici anni. Per informazioni è possibile contattare il coordinatore del settore giovanile Alex Latini (3473916209) o la segreteria (0923 26710).

Organigramma settore giovanile

Under 20 Eccellenza

Capo Allenatore Alex Latini; Assistenti Simone Pillastrini e Andrea Anteri;

Preparatore Fisico Salvatore Sorrentino; Dirigente Marco Augugliaro.

Under 18 Eccellenza

Capo Allenatore Alex Latini; Assistenti Simone Pillastrini e Iliano Sant’Ambrogio; Preparatore Fisico Salvatore Sorrentino; Dirigente Antonella Minaudo.

Under 16 Eccellenza

Capo Allenatore Andrea Anteri; Assistenti Simone Pillastrini e Giulio Accardo; Preparatore Fisico Salvatore Sorrentino; Dirigente Giuseppe Accardo.

Under 16 Regionale

Capo Allenatore Andrea Anteri; Assistenti Simone Pillastrini e Giulio Accardo; Preparatore Fisico Salvatore Sorrentino; Dirigente Giuseppe Accardo.

Under 15 Eccellenza

Capo Allenatore Alex Latini; Assistenti Iliano Sant’Ambrogio e Christian Culcasi; Preparatore Fisico Salvatore Sorrentino; Dirigente Luigi Barraco.

Under 14 Regionale

Capo Allenatore Iliano Sant’Ambrogio; Assistente e Preparatore Fisico Antonio Augugliaro; Dirigente Giuseppe Tumminia.

Under 13

Capo Allenatore Simone Pillastrini; Preparatore Fisico Antonio Augugliaro;

Dirigente Gianni Di Malta.

Esordienti

Capo Allenatore Iliano Sant’Ambrogio; Dirigente da definire.