“Dobbiamo lavorare per non ripetere gli stessi errori“

PALERMO – Brutto esordio in casa per il Palermo, che esce sconfitto per 2-0 dall’Avellino, mettendo in campo una brutta prestazione.

Al termine del match il difensore Andrea Accardi, oggi capitano, ha parlato così: “Non aver fatto amichevoli durante il ritiro ha tolto qualcosa, ma questo non deve essere un alibi. Siamo a Palermo e non dobbiamo portare in campo gli alibi. In allenamento pedaliamo e stiamo raggiungendo il livello di forma dove non possiamo essere affannati“.

“Non ho rivisto il gol di D’Angelo (gol dello 0-1, ndr). Non dobbiamo alla ricerca del colpevole, ma dobbiamo lavorare per non ripetere gli stessi errori. In settimana il mister lo analizzerà e ci dirà perché abbiamo preso questo gol“.

“Tornare al Barbera è sempre qualcosa di speciale. Le uniche cose importanti che sono mancate – continua il difensore – sono stati i tifosi e la vittoria. Non ho rivisto il gol che mi hanno annullato, ma mi hanno detto che il fuorigioco c’era. Io avevo già pensato di dire ai compagni di recuperare la palla e andare a vincere la gara“.