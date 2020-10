Ci sarà un nuovo lockdown generalizzato? L’ipotesi è esclusa dal presidente del Consiglio in persona che oggi, in visita a Taranto, ha parlato. “Escluderei lockdown e lo dico a ragion veduta”, ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti. “Se la curva dovesse continuare a salire, si potrebbe pensare a lockdown circoscritti”. Una posizione dunque che dovrebbe avere detto la parola definitiva sull’argomento. Una posizione sovrapponibile è stata espressa dal ministro della Salute, Roberto Speranza ospite da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ su Rai3. Il ministro ha annunciato “Un cambio di marcia con interventi puntuali su alcune aree più a rischio per rimettere la curva sotto controllo e per non assumere misure più dure, e giocare d’anticipo”.