“Collaborazione imprenditori-Stato decisiva contro la criminalità”

PALERMO – “Ancora una volta la collaborazione di commercianti e imprenditori, insieme all’ottimo lavoro delle forze dell’ordine, ha reso possibile un nuovo importante successo dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata”. Lo ha detto Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, commentando l’operazione antimafia a Palermo.

“La coraggiosa denuncia degli imprenditori vessati – continua Di Dio – si è rivelata decisiva e conferma il clima di sempre crescente fiducia nelle istituzioni che potrà avere un effetto di ‘moltiplicatore positivo di buone pratiche’. Ognuno può e deve fare la propria parte: ribellarsi alla morsa del malaffare avendo accanto le istituzioni serve per rendere la nostra terra libera di crescere e di garantire a chi ci vive il necessario sviluppo economico”.

“Un plauso ai carabinieri per l’operazione antimafia al Borgo Vecchio, una zona in cui finalmente gli imprenditori hanno deciso con coraggio di denunciare il pizzo, squarciando il muro di omertà – dice Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo -. Quello dei commercianti è un segnale forte e importante per Palermo, un modo per andare avanti culturalmente e avere una visione diversa della nostra città e del suo tessuto economico, che non può continuare a subire le pressioni delle cosche. Bisogna continuare a mantenere alta l’attenzione, augurandoci che la scelta degli imprenditori del Borgo Vecchio sia da esempio per tanti altri commercianti” aggiunge.