Furto e spaccio: gli arresti degli agenti delle Volanti

CATANIA – Nella giornata di ieri personale delle volanti ha arrestato il pregiudicato Vinciguerra Giuliano, classe 96 per il reato di furto aggravato. Un equipaggio di volante ha notato un giovane a bordo di uno scooter che spingeva una motocicletta guidata da un altro individuo. Insospettiti da ciò, gli operatori si sono avvicinati ai motocicli intimando l’alt Polizia; ordinativo a cui i due soggetti non hanno ottemperato: il conducente dello scooter si è subito allontanato nelle vie limitrofe, facendo perdere le sue tracce, mentre il soggetto a bordo della moto ha abbandonato il motociclo sulla sede stradale ed è fuggito appiedato; dopo un breve inseguimento, tuttavia, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato. Successivi accertamenti hanno rilevato che la moto, che presentava il bloccasterzo forzato, era stata asportata alcuni minuti prima nella vicina Pertanto l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.

Spaccio

Nella prima mattinata odierna il personale delle volanti ha arrestato i catanesi Finocchiaro Francesco, classe 73, pregiudicato, e Raciti Danilo Lucio, classe 2001, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Due equipaggi di volante, transitando presso il Villaggio Zia Lisa, hanno notato due individui in sosta dinanzi ad uno portone i quali, alla loro vista, sono fuggiti repentinamente rifugiandosi all’interno dello stabile. I poliziotti però li hanno prontamente inseguiti riuscendo a bloccarli e li hanno perquisiti. Gli operatori hanno trovato l’uomo in possesso di un involucro contenente 14, 5 grammi di cocaina, mentre il RACITI di 10,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo “crack” e della somma di 510 euro in banconote di vario taglio. La perquisizione è stata estesa all’abitazione del Finocchiaro, situata al secondo piano dello stesso stabile, al cui interno è stato rinvenuto un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle singole dosi nonché un monitor collegato in diretta ad alcune telecamere che riprendevano le strade di accesso all’edificio. In considerazione di quanto accertato, i due individui sono stati arrestati e , su disposizione del P.M. di turno, associati presso le case circondariali di Caltagirone e Noto, in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.