La Finale della quinta edizione 2020 del Flott Golf Challenge

Un nuovo regolamento, numero tappe ridotte, tutto assolutamente all’insegna della sicurezza, e la Quinta Edizione 2020 del Flott Golf Challenge sta per concludersi con la Finale, che si terrà questa settimana dal 16 al 18 Ottobre.

Appuntamento il 15 Ottobre per la registrazione e l’organizzazione del calendario di gara al Verdura Golf Resort di Sciacca, il campo di gara della finale di questa edizione.

Rispettando il regolamento anticovid-19 della Federazione Italiana Golf, tutti coloro che fanno parte del movimento dilettantistico del Golf sono orgogliosi di avere reso onore a questo sport in un periodo tanto drammatico come questo. Noi come azienda abbiamo creduto nel messaggio positivo che questa manifestazione poteva rappresentare amplificando risorse ed energie affinché si arrivasse alla finale.

Il due Team, Nord e Sud, si sfideranno secondo formula Ryder Cup nella tre giorni.

Il Team Nord composto da: Stefano Azzali (Capitano) ed Enrico Busani (ViceCapitano) e Chiesi Guido, Frignani Renzo, Matteucci Patrizio, Prati Deni, Vecchi Fossa Luca, Crotti Piergiovanni, Burani Ettore, Bedogni Glauco;

Sfiderà

Il Team Sud composto da: Tommaso Tomasello (Capitano) e Mimmo Colella (ViceCapitano) e Giuseppe Alessi, Marcello Ingrao, Antonio Cucco, Stefano Schillaci, Massimo Calcara, Giuseppe Provenzano, Claudio Schicchi, Enrico Venerio, Filippo Alessi.

Le ultime due edizioni 2018 e 2019 sono state vinte dal Team Sud.