Il Movimento Studentesco Universitario a battesimo

La grande famiglia di Avanguardia si espande ed accoglie con grande gioia la nascita dell’associazione “M.S.U. (Movimento Studentesco Universitario)”. Un gruppo di ragazzi, formatisi il 19 ottobre 2016 dal dipartimento di Scienze della Formazione, che ha sempre creduto in un progetto forte, orgoglioso e innovativo. Lo scorso 28 settembre il grande passo, con obiettivi sempre più ambiziosi, che ha visto la nascita ufficiale dell’associazione attraverso la registrazione dello statuto e l’atto costitutivo all’Agenzia dell’Entrate.

Oggi l’onore della presentazione ufficiale davanti al Coordinatore Regionale di “Fratelli D’Italia” Salvo Pogliese, al presidente del IV municipio Erio Buceti, al consigliere comunale Luca Sangiorgio e al coordinatore del gruppo giovanile Cesare Marzullo. L’associazione “M.S.U. (Movimento Studentesco Universitario)” è così formata da Francesco Valore (presidente), Rita Anna Maria Miceli (vice presidente), Martina Egidia Zumbo (segretario), Valentina Di Simone (tesoriere), Salvo Cilmi (presidente onorario) e Damiano Ciaffaglione. Si tratta di ragazzi e ragazze pieni di passione, di grandi speranze e tanti progetti con l’intento principale di aiutare i colleghi universitari. Non solo, si propongono di sostenere tutte le iniziative -politiche e non- che la coalizione, legata a Fratelli D’Italia, avrà intenzione di portare avanti. Un primo passo affinchè M.S.U. abbia quel giusto riconoscimento che tanto merita e che saprà conquistarsi in breve.